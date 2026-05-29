Холодильник со взрывчаткой для подрыва пассажирского поезда в России попал на видео

10:47, 29 мая 2026

ФСБ показала видео с агентом СБУ, готовившим подрыв путей в Новороссийске
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео задержания в Новороссийске местного жителя, завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) для подрыва железнодорожных путей в момент проезда пассажирского и грузовых поездов. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как мужчина ходит по путям и осматривает их. Его задерживают сотрудники ФСБ. Проводится обыск в квартире и в холодильнике среди продуктов показана банка с белым содержимым. Мужчина говорит, что устроился на работу в РЖД, после чего в мессенджере он искал подработку и связался с куратором, оказавшимся представителем СБУ. Он пообещал новороссийцу вознаграждение за выполнение заданий. Одним из них было изготовление взрывчатки и подрыв путей с целью массовой гибели людей. Показаны компоненты, из которых была изготовлена взрывчатка.

Гражданин России 1993 года рождения стал фигурантом уголовного дела о подготовке к теракту.

