Хоркина оценила реакцию украинки на гимн России на ЧЕ по художественной гимнастике

Хоркина: Мне неинтересно, как реагировала украинка на гимн России на ЧЕ в Варне

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина оценила реакцию украинки Софии Краинской на гимн России, звучавший на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария). Об этом сообщает ТАСС.

Бывшая спортсменка отметила, что произошедшее не вызывает у нее интереса. «Главное, что звучал гимн России, и наши девчонки его пели. А мы все радовались — болельщики и любители гимнастики. Все те, кто ждал этого момента», — заявила Хоркина.

Краинская в упражнении с лентой завоевала серебро, уступив россиянке Яне Заикиной. В честь победительницы исполнялся гимн России, а украинка в этот момент надела наушники и закрыла глаза руками.

На соревнованиях в Болгарии выступают 12 россиянок без каких-либо ограничений. Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Болгарии проходит с 27 по 31 мая.