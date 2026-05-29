15:50, 29 мая 2026Наука и техника

Киев начал применять копию российского «Изделия 53»

Киев начал применять похожие на «Ланцеты» дроны Seth-X
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: @MilitaryNewsUA

Вооруженные формирования Киева начали применять дроны-камикадзе Seth-X, которые являются копией российского аппарата семейства «Ланцет». На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео, снятом российским зенитным беспилотником, виден успешный перехват аппарата с характерным X-образным крылом и толкающим винтом. Seth-X похож на барражирующий боеприпас «Изделие 53», который входит в комплекс «Ланцет». При этом характеристики Seth-X не раскрывают.

Российский аппарат получил складное крыло, которое позволяет осуществлять пуск из транспортно-пускового контейнера. Отмечается, что «Изделие 53» может самостоятельно обнаружить цель, используя заранее заданные параметры.

В апреле стало известно, что немецкая компания Auterion Airlogix Joint Venture получила контракт на производство барражирующих боеприпасов Anubis, похожих на российские «Герани». Также производитель выпускает аппараты Seth-X.

