Зеленский пытается получить ракеты от США, чтобы «нагадить Трампу»

Попытки президента Украины Владимира Зеленского шантажом получить ракеты от США направлены на то, чтобы «нагадить» американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

«Как видим, Зеленский не просит, а шантажирует Трампа с помощью демократов, которые критикуют позицию американского президента по Украине. С помощью такого примитивного шантажа получить ракеты невозможно, но можно очень нагадить Трампу, чем, собственно, Зеленский и занимается», — сообщил Медведчук.

Политик добавил, что Зеленский не сможет никогда выбраться из «коррупционной ловушки». Поэтому он отвечает Западу истериками и ложью.

Ранее Медведчук предсказал судьбу Зеленского. Он заявил, что украинского лидера уберет его же окружение.