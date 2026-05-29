Бывший СССР
13:29, 29 мая 2026Бывший СССР

Медведчук оценил попытки Зеленского получить ракеты от США

Зеленский пытается получить ракеты от США, чтобы «нагадить Трампу»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Попытки президента Украины Владимира Зеленского шантажом получить ракеты от США направлены на то, чтобы «нагадить» американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

«Как видим, Зеленский не просит, а шантажирует Трампа с помощью демократов, которые критикуют позицию американского президента по Украине. С помощью такого примитивного шантажа получить ракеты невозможно, но можно очень нагадить Трампу, чем, собственно, Зеленский и занимается», — сообщил Медведчук.

Политик добавил, что Зеленский не сможет никогда выбраться из «коррупционной ловушки». Поэтому он отвечает Западу истериками и ложью.

Ранее Медведчук предсказал судьбу Зеленского. Он заявил, что украинского лидера уберет его же окружение.

