Месси попал в заявку сборной Аргентины на шестой чемпионат мира

Лионель Месси попал в заявку сборной Аргентины на шестой чемпионат мира

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вошел в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на сайте ассоциации футбола Аргентины.

Главный тренер команды Лионель Скалони назвал итоговый состав из 26 футболистов. Для Месси турнир станет шестым в карьере.

Если Месси выйдет на поле, он установит рекорд по числу выступлений на мундиалях. Повторить это достижение может форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который вошел в заявку своей команды на турнир.

25 мая Мессии попросил замену из-за повреждения, полученного в игре за «Интер Майами» в матче MLS против «Филадельфии». Позже «Интер» объявил предварительный диагноз: перегрузка и усталость мышц левого бедра.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Аргентины, являющаяся действующим чемпионом мира, сыграет с командами Австрии, Алжира и Иордании.