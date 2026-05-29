Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
09:58, 29 мая 2026Спорт

Месси попал в заявку сборной Аргентины на шестой чемпионат мира

Лионель Месси попал в заявку сборной Аргентины на шестой чемпионат мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вошел в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на сайте ассоциации футбола Аргентины.

Главный тренер команды Лионель Скалони назвал итоговый состав из 26 футболистов. Для Месси турнир станет шестым в карьере.

Если Месси выйдет на поле, он установит рекорд по числу выступлений на мундиалях. Повторить это достижение может форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который вошел в заявку своей команды на турнир.

25 мая Мессии попросил замену из-за повреждения, полученного в игре за «Интер Майами» в матче MLS против «Филадельфии». Позже «Интер» объявил предварительный диагноз: перегрузка и усталость мышц левого бедра.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Аргентины, являющаяся действующим чемпионом мира, сыграет с командами Австрии, Алжира и Иордании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков поставил точку в вопросе присутствия ЕС на переговорах по Украине

    ФБР провело крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории США

    25-летняя глава банды подростков-убийц оказалась нищей

    Возросло число жертв атаки украинских БПЛА в российском регионе

    Задержанный россиянин назвал цель готовившегося теракта

    Холодильник со взрывчаткой для подрыва пассажирского поезда в России попал на видео

    В IIHF высказались о решении дисциплинарного совета отменить недопуск сборных России

    В России предрекли Украине проблемы с Европой из-за одного действия Киева

    Житель Подмосковья попал в реанимацию после укуса комара

    Названа неожиданная причина задержки менструации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok