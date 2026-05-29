12:26, 29 мая 2026Экономика

В России ускорились темпы посевной

Лут: Посевная площадь в России должна составить около 83 миллионов гектаров
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Весенние полевые работы в России входят в завершающую фазу, темпы посевной приближаются к прошлогодним. Об этом на коллегии Минсельхоза рассказала глава ведомства Оксана Лут. Ее цитирует РИА Новости.

Министр сообщила, что яровыми уже заняты 42,3 миллиона гектаров, а всего в стране планируется засеять 83 миллиона гектаров. И, хотя риски недостижения таких уровней есть, в том числе из-за вновь ухудшившейся погоды, регионы, по ее словам, «не снижают свои прогнозы».

С учетом того, что раньше отставание от прошлогодних темпов сева составляло почти 10 миллионов гектаров, и того, что сейчас разрыв сократился до менее чем 2 миллионов гектаров, темпы работ ускорились. «Ожидаем, что все необходимые площади будут посеяны», — подчеркнула Лут.

В начале апреля в Минсельхозе отмечали, что темпы посевной опережают показатели 2025 года, но затем на фоне похолодания сроки работ стали сдвигаться. Месяц назад Лут признавала, что из-за неподходящей погоды динамика ярового сева ухудшилась, но заверяла, что «все будет хорошо».

