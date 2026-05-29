Пережившие землетрясение в Нефтегорске россияне рассказали о первых минутах катастрофы

Пережившие землетрясение жители Нефтегорска сравнили катастрофу с началом войны

Жители сахалинского Нефтегорска, который в 1995 году оказался в эпицентре самого разрушительного в истории России землетрясения, описали первые минуты катастрофы. Сначала у людей зашатались стены, а потом дома, в которых они жили и хотели жить дальше, сложились за считанные секунды — некоторым показалось, что началась война. Свои истории очевидцы землетрясения рассказали в рамках спецпроекта «Ленты.ру» к годовщине трагедии на Сахалине.

Жительница Нефтегорска Людмила Зимина в момент начала землетрясения находилась на улице. Дома, по ее словам, буквально складывались на глазах, а весь город оказался под куполом света.

Вдруг все вокруг озарилось, как прожектором. Все дома как будто из-под низу кто-то бросил вверх, а потом они резко опустились вниз. Ничего не поймешь, как чумной стоишь: война что ли началась? Людмила Зимина жительница Нефтегорска

О том, что началась война, подумал и житель сахалинского города Сергей Омшенецкий, которому в 1995 году было шесть лет. Он подумал, что на поселок упала бомба — вокруг горели дома и были слышны крики людей.

Россиянка Альбина Барабаш вспомнила, что в момент, когда супруг зашел к ней в ванную, она увидела рушащиеся позади него стены. «Смотрю на него — а у него стены сзади рушатся. И в этот момент он успел меня обхватить. Мы летим вниз», — сказала женщина. В результате ее зажало плитой.

Елена Боброва, которая находилась в соседнем с Нефтегорском городе Оха, поделилась, что почувствовала сильные толчки, из-за которых огромная кастрюля с водой упала с плиты. «Я кричу девкам: "Все в косяки!" По косякам встали и стояли, пока протрясло», — рассказала она.

Воспитательница детского сада Зоя Артеменко в первые секунды землетрясения услышала гул, похожий на звук трактора, несвойственный для их поселка. Зоя хотела включить свет и пойти к дочери, но внезапно упала на пол и покатилась по нему. «Стены заскрипели, затрещали. Потом рвануло — все полетело. (...) Я в темноте стою. Что-то стеклянное разбилось о голову. Посуда, люстра полетели. От боли — искры из глаз. Я голову руками стала прикрывать», — вспомнила россиянка.

Нефтегорск был поселком Охинского района Сахалинской области — после землетрясения его упразднили. Природный катаклизм произошел в ночь с 27 на 28 мая в 1995 году, магнитуда подземных толчков превышала 7,6 по шкале Рихтера. Меньше чем за минуту полностью рассыпались 17 крупноблочных домов. Здания не смогли выдержать удара стихии, потому что строились по удешевленной технологии.

Жертвами землетрясения стали 2040 человек. После него в Нефтегорске развернули масштабную спасательную операцию. В ходе нее впервые применяли систему под названием «час тишины» — на время глушилась вся техника, прекращались разговоры, а специалисты прислушивались к звукам из-под завалов, которые могли указать на местоположение людей.