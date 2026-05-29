Напуганную разлукой с родителями восьмиклассницу поймали на АЗС в российском городе

В Ленобласти задержали школьницу после возгорания на АЗС, ее вели мошенники

В Ленинградской области правоохранители задержали восьмиклассницу после возгорания на АЗС. Об этом сообщает «47News».

По данным издания, инцидент произошел около 22:00 часов 28 мая на автозаправочной станции, расположенной на улице Приютинской во Всеволожске. Туда на вызов об умышленном возгорании прибыли экстренные службы и правоохранительные органы.

Рядом с АЗС была поймана 14-летняя ученица восьмого класса. По предварительным данным, ее вели мошенники из Telegram-канала. Они запугали девочку долгой разлукой с родителями, которым якобы угрожали уголовным делом о госизмене.

Пожар оперативно удалось ликвидировать, пострадавших нет. Следователи изучают произошедшее на предмет состава преступления.

Ранее сообщалось, что девочка-подросток из Санкт-Петербурга поверила мошенникам и оставила им ключи от дома, чтобы они смогли «отсканировать» деньги ее мамы.