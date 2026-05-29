Озвучена новая версия бесследного исчезновения Усольцевых

Исследователь Дегтерев: Усольцевы могли отравиться угарным газом

Бесследно исчезнувшая в тайге в Красноярском крае семья Усольцевых могла отравиться угарным газом. Новую версию произошедшего в беседе с aif.ru озвучил исследователь Валентин Дегтерев.

Специалист предположил, что путешественники могли забраться в щель, где развели огонь. Из-за угарного газа им не удалось выжить.

Кроме того, как утверждает исследователь, Усольцевы могли пострадать из-за несчастного случая, связанного с медведем. Эксперт указал, что на снимке с поисков, которые проходили в октябре 2025 года, он заметил человека в расщелине. Волонтеры якобы проигнорировали эту деталь.

«В этой щели лежал человек, человеческое лицо хорошо просматривается. Плюс дерево со следами медведя», — разъяснил Дегтерев.

Хищник мог напасть на Усольцевых и бросить в этом месте хотя бы одного человека, уверен специалист.

До этого советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников допустил, что с пропавшей семьей могли расправиться браконьеры.

Поиски супругов Ирины и Сергея и их пятилетней дочери возобновили 23 мая. На месте работает автономная группа поисковиков, состоящая из координатора, связиста, оператора БПЛА, аналитика и картографа.

Представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду подчеркнула, что волонтеры осматривают места и направления, не обследованные зимой из-за большого количества снега.