Прокуратура Нидерландов решила взыскать с Промеса 8 миллионов евро за проданный кокаин

Прокуратура Нидерландов требует взыскать с бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса восемь миллионов евро по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает De Telegraaf.

В прокуратуре считают, что именно столько спортсмен заработал с продажи кокаина. Теперь власти хотят, чтобы Промес вернул эти деньги.

Промеса задержали в Дубае в феврале 2024 года, где он находился на сборах «Спартака». Впоследствии Нидерландам, чьим гражданином является бывший игрок красно-белых, удалось экстрадировать его на родину. Там Промеса приговорили к 7,5 года тюремного заключения по обвинению в контрабанде наркотиков.

Голландец является лучшим бомбардиром «Спартака» в истории выступлений команды в чемпионатах России. В составе москвичей он провел 235 матчей, в которых забил 114 голов и сделал 59 результативных передач.