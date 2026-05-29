Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:53, 29 мая 2026Спорт

Прокуратура Нидерландов решила взыскать с Промеса 8 миллионов евро за проданный кокаин

Прокуратура Нидерландов хочет взыскать с Промеса 8 миллионов евро по делу о наркотиках
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Прокуратура Нидерландов требует взыскать с бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса восемь миллионов евро по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает De Telegraaf.

В прокуратуре считают, что именно столько спортсмен заработал с продажи кокаина. Теперь власти хотят, чтобы Промес вернул эти деньги.

Промеса задержали в Дубае в феврале 2024 года, где он находился на сборах «Спартака». Впоследствии Нидерландам, чьим гражданином является бывший игрок красно-белых, удалось экстрадировать его на родину. Там Промеса приговорили к 7,5 года тюремного заключения по обвинению в контрабанде наркотиков.

Голландец является лучшим бомбардиром «Спартака» в истории выступлений команды в чемпионатах России. В составе москвичей он провел 235 матчей, в которых забил 114 голов и сделал 59 результативных передач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    Людям старше 50 лет дали несколько советов для здоровья суставов

    В России нашли способ ускорить заживление ожогов

    В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 16 человек

    Рублев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

    Методы воспитания сына довели россиянку до статьи

    В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

    МИД Польши возмутился героизацией бандеровцев на Украине

    Стало известно об атаке БПЛА в Черном море

    Полковник в отставке назвал цель беспилотников в Прибалтике, Польше и Румынии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok