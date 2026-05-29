Россиян предупредили о мошенничестве с оставленными на кассе чеками

Мошенники могут воспользоваться оставленными на кассе чеками, получив с них данные. Об этом россиян предупредил юрист Александр Хаминский в беседе с RT.

«На чеке указываются дата и время покупки, адрес магазина, сумма, а также данные программы лояльности. Иногда в документе присутствуют бонусный ID или QR-код с расширенной информацией о покупке», — предупредил Хаминский.

По его словам, в дальнейшем злоумышленники могут использовать полученные сведения для более убедительных звонков от имени сотрудников банка или магазина.

Кроме того, чужие чеки можно использовать для получения незаконной выгоды от организаций или фиктивных отчетов о тратах.

