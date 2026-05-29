05:37, 29 мая 2026Россия

Россиян предупредили о мошенничестве с оставленными на кассе чеками

Юрист Хаминский: Оставленными на кассе чеками могут воспользоваться мошенники
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Мошенники могут воспользоваться оставленными на кассе чеками, получив с них данные. Об этом россиян предупредил юрист Александр Хаминский в беседе с RT.

«На чеке указываются дата и время покупки, адрес магазина, сумма, а также данные программы лояльности. Иногда в документе присутствуют бонусный ID или QR-код с расширенной информацией о покупке», — предупредил Хаминский.

По его словам, в дальнейшем злоумышленники могут использовать полученные сведения для более убедительных звонков от имени сотрудников банка или магазина.

Кроме того, чужие чеки можно использовать для получения незаконной выгоды от организаций или фиктивных отчетов о тратах.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве под видом знакомств. Мошенники, специализирующиеся на романтических аферах, чаще всего используют схему с фальшивыми свиданиями для выманивания денег у жертв.

