Россиянам раскрыли самое трендовое сочетание в одежде на лето

Телеведущий Рогов: Платье в пол в паре с вьетнамки станут трендовым дуэтом летом

Стилист и телеведущий Александр Рогов раскрыл россиянам самое трендовое сочетание в одежде на лето. Пост он разместил в Telegram-канале, за которым следят более 185 тысяч человек.

По словам модного эксперта, в грядущем сезоне популярным дуэтом станут платье в пол в паре с вьетнамки. «А если это платье еще и коктейльно-вечернее, то будет просто идеально!» — уточнил он.

При этом Рогов продемонстрировал удачные примеры подобных образов. На кадрах модели позировали в классических и ярких оттенках с принтом или блестящей фурнирутой, сочетая их с обувью черного, коричневого и кремового тонов.

В мае люксовые сумки из бумаги стали трендом весной. Модный обратил внимание, что блогеры стали печатать гигантские сумки известных марок и делать с ними фото- и видеоконтент.