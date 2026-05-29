Россияне определили главный атрибут счастливого детства

09:46, 29 мая 2026

Пользователи ОК назвали любовь родителей главным атрибутом счастливого детства
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Социальная сеть «Одноклассники» представила результаты исследования, посвященного предстоящему празднованию Дня защиты детей, который отмечается 1 июня. Опрос, результаты которого оказались в распоряжении «Ленты.ру», показал, что для большинства россиян этот праздник имеет глубокое социальное и семейное значение.

Согласно полученным данным, 42 процента респондентов видят в этом празднике напоминание о необходимости заботы, внимания и поддержки детей со стороны взрослых. Еще 28 процентов воспринимают эту дату как повод для совместного семейного досуга. При этом понятие «защита» для опрошенных в первую очередь ассоциируется с физической безопасностью ребенка (42 процента) и теплой атмосферой в семье (34 процента).

Главным компонентом счастливого детства 53 процента участников опроса назвали любовь и поддержку родителей. Половина респондентов (50 процентов) считает, что для благополучия ребенка необходимо уделять ему больше времени и внимания, а 23 процента делают акцент на поддержке его интересов и талантов. Примечательно, что мужчины в опросе чаще женщин указывали на важность обучения самостоятельности и заботы о здоровье.

В честь праздника ОК подготовила специальный выпуск шоу «Народное интервью». Гостями программы станут культовые персонажи передачи «Спокойной ночи, малыши!» — Хрюша и Степашка. Пользователи смогут задать им свои вопросы, а герои расскажут закулисные истории со съемок.

