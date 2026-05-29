11:05, 29 мая 2026Путешествия

Россиянин привез из Китая 22 сувенира и стал правонарушителем

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Go Nakamura / Shutterstock / Fotodom

Турист незаконно привез в Россию 22 сувенира из Китая и стал правонарушителем. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Таможенники аэропорта Толмачево остановили во время прохождения «зеленого коридора» пассажира рейса Санья — Новосибирск. Они обнаружили в его чемодане кораллы общим весом 200 граммов, которые попадают под действие международной конвенции о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Россиянин признался, что не знал о декларировании подобных вещей, он вез их домой в качестве напоминания об отдыхе.

Сотрудники ФТС возбудили в отношении путешественника два административных дела. За недекларирование товаров и несоблюдение установленных запретов и ограничений ему грозит штраф.

Ранее три туриста попались в российском аэропорту с кораллами из Египта. У двух россиян, прибывших из Шарм-эш-Шейха, нашли девять и 15 кораллов в чемоданах. Еще три экземпляра привезла с собой на родину туристка, отдыхавшая в Хургаде.

