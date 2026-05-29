12:17, 29 мая 2026

Россиянин забил знакомого молотком и спрятал его под бетоном

В ЯНАО мужчина получил 14,5 года колонии за убийство, угон и поджог машины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) житель села Ханымей получил 14,5 года лишения свободы за расправу над знакомым, угон и поджог его автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Как установил суд, 8 октября 2025 года в поселке он забил своего знакомого молотком, потом угнал его автомобиль, отвез в лес и поджег. Затем он вернулся на место преступления и позвал другого знакомого, чтобы тот помог скрыть произошедшее. Вместе они вывезли потерпевшего и орудие расправы на территорию промышленной базы, где сбросили в яму и накрыли железобетонными блоками.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Его подельнику назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, с обоих суммарно взыскана компенсация морального вреда в размере 7,6 миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.

Ранее сообщалось, что в Мурманске троих жителей обвинили в бандитизме и расправе.

