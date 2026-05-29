Россиянка упала с лошади в санатории и отсудила 400 тысяч рублей

15:17, 29 мая 2026Путешествия

Россиянка получила перелом после падения с лошади в санатории и отсудила 400 тысяч рублей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Россиянка с инвалидностью упала с лошади во время отдыха в санатории и отсудила за это 400 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Инцидент произошел в санатории «Обуховский» под Екатеринбургом в апреле 2025 года, в мае 2026-го суд вынес решение по иску. Известно, что россиянка с инвалидностью III группы отдыхала в учреждении и решила заняться верховой ездой, однако поездка была прервана из-за ее падения с лошади.

Женщина получила перелом. С травмой ее направили в больницу, где она пролежала больше 10 дней. Суд установил, что сотрудники конноспортивного комплекса при санатории не обеспечили должный уровень безопасности — в частности, не провели инструктаж по технике безопасности. Санаторий обязали выплатить 400 тысяч рублей за моральный вред.

Ранее голуби испортили отдых туристам в элитном санатории в Анапе за сотни тысяч рублей. Они не давали россиянам выспаться.

