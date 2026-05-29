Российская гимнастка завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы

Гимнастка Савинова взяла серебро на чемпионате Европы, набрав 26,350 балла

Российская гимнастка Ксения Савинова взяла серебро на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Соревнования состоялись в четверг, 28 мая, в болгарской Варне. Как пишет «Чемпионат», эта медаль стала первой для России после отстранения в 2022 году.

Савинова стала второй в финале с обручем, набрав 26,350 балла. Золото досталось болгарке Сияне Алековой с 27,100 балла, а бронза — представительнице Италии Флавии Кассано, которая набрала 25,800 балла.

Всего на соревнованиях в Болгарии выступают 12 россиянок. Гимнастки из РФ были допущены до международных соревнований впервые после отстранения, начавшегося в 2022 году. В их честь, впервые после пятилетнего перерыва, снова звучал гимн России и был поднят российский государственный флаг.

Как пишет ТАСС, золотую медаль юниорской части чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с лентой также завоевала россиянка Яна Заикина — воспитанница академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Ранее сообщалось, что украинскую гимнастку Софию Краинскую застали за необычным действием, когда на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне начал звучать гимн России. Спортсменка надела наушники и закрыла глаза руками.