10:17, 29 мая 2026Спорт

Российская гимнастка завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы

Гимнастка Савинова взяла серебро на чемпионате Европы, набрав 26,350 балла
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская гимнастка Ксения Савинова взяла серебро на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Соревнования состоялись в четверг, 28 мая, в болгарской Варне. Как пишет «Чемпионат», эта медаль стала первой для России после отстранения в 2022 году.

Савинова стала второй в финале с обручем, набрав 26,350 балла. Золото досталось болгарке Сияне Алековой с 27,100 балла, а бронза — представительнице Италии Флавии Кассано, которая набрала 25,800 балла.

Всего на соревнованиях в Болгарии выступают 12 россиянок. Гимнастки из РФ были допущены до международных соревнований впервые после отстранения, начавшегося в 2022 году. В их честь, впервые после пятилетнего перерыва, снова звучал гимн России и был поднят российский государственный флаг.

Как пишет ТАСС, золотую медаль юниорской части чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с лентой также завоевала россиянка Яна Заикина — воспитанница академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Ранее сообщалось, что украинскую гимнастку Софию Краинскую застали за необычным действием, когда на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне начал звучать гимн России. Спортсменка надела наушники и закрыла глаза руками.

