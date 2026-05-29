Российские подростки заставили девочку встать на колени и били по голове

В Республике Алтай подростки заставили девочку встать на колени и били по голове

В Республике Алтай подростки заставили девочку встать на колени и били по голове, снимая происходящее на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Криминал / ДТП / ЧП / и т. п.».

На опубликованных кадрах видно, как девочке дали несколько пощечин, затем заставили опуститься на колени и извиниться якобы за слова об одной из сверстниц. Затем одна из нападавших с силой нанесла ей удар ногой по голове, отчего девочка упала.

В управлении МВД российского региона сообщили о начале проведения проверки по факту произошедшего. Предварительно удалось выяснить, что между двумя девочками-подростками на почве личных неприязненных отношений произошел словесный конфликт, переросший в избиение.

«Решается вопрос о постановке на профилактический учет несовершеннолетних и их законных представителей», — добавили в ведомстве.

Ранее в городе Шуе Ивановской области толпа школьников избила 11-летнюю девочку и заставила ее извиняться на коленях за якобы украденную электронную сигарету и вранье. Девочку били по лицу и продолжали наносить удары, когда она уже упала.