Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:28, 29 мая 2026Россия

Российские подростки заставили девочку встать на колени и били по голове

В Республике Алтай подростки заставили девочку встать на колени и били по голове
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Республике Алтай подростки заставили девочку встать на колени и били по голове, снимая происходящее на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Криминал / ДТП / ЧП / и т. п.».

На опубликованных кадрах видно, как девочке дали несколько пощечин, затем заставили опуститься на колени и извиниться якобы за слова об одной из сверстниц. Затем одна из нападавших с силой нанесла ей удар ногой по голове, отчего девочка упала.

В управлении МВД российского региона сообщили о начале проведения проверки по факту произошедшего. Предварительно удалось выяснить, что между двумя девочками-подростками на почве личных неприязненных отношений произошел словесный конфликт, переросший в избиение.

«Решается вопрос о постановке на профилактический учет несовершеннолетних и их законных представителей», — добавили в ведомстве.

Ранее в городе Шуе Ивановской области толпа школьников избила 11-летнюю девочку и заставила ее извиняться на коленях за якобы украденную электронную сигарету и вранье. Девочку били по лицу и продолжали наносить удары, когда она уже упала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    БПЛА ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, есть пострадавшие. В НАТО, ЕС и Киеве сделали заявление

    В Петербурге предложили прописаться в туалете

    Родные Заворотнюк опубликовали трогательный пост в годовщину смерти актрисы

    Российские военные взяли Лесное

    В России ответили на обвинения Румынии из-за падения дрона на жилой дом

    Hongqi объявил цены на люксовый Guoya для очень богатых россиян

    Силовик оказался на капоте россиянина

    Вдова бойца СВО заявила о пытавших и державших ее на цепи сотрудниках ребцентра

    В России высказались о цели ударов ВСУ по Волгограду и другим городам в глубине страны

    Радикал под видом благотворительности собрал в России миллионы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok