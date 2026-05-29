16:35, 29 мая 2026Наука и техника

Российские танкисты применили самодельный КАЗ для защиты от дронов

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Танкисты Вооруженных сил (ВС) России начали применять штатные дымовые гранатометы танков для защиты от дронов. О применении самодельных комплексов активной защиты (КАЗ) танкист 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Джин рассказал ТАСС.

Он отметил, что бойцы используют гранатометы системы «Туча», которые предназначены для запуска дымовых гранат калибра 81 миллиметр. Бойцы заменяют дымовой состав гранаты болтами и гайками. Также танк оснащают камерами для кругового обзора.

«Видя дрон противника через камеру, нажимают выстрел, вместо дымового снаряда оттуда вылетает эта шрапнель, на дрон обрушивается куча болтов и гаек, что помогает уничтожить "птичку" и защитить машину», — сказал Джин.

Комплексы активной защиты бронетехники состоят из радаров, которые фиксируют приближение атакующего боеприпаса, и защитных снарядов. Аппаратура КАЗ инициирует пуск определенного боеприпаса для перехвата угрозы.

Ранее в мае стало известно, что Вооруженным силам России отправили партии модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.

