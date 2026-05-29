06:10, 29 мая 2026РоссияЭксклюзив

Чудом выжившая после землетрясения в Нефтегорске рассказала о спасении из-под завалов

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Роман Денисов / РИА Новости

Жительница сахалинского поселка Нефтегорск Зоя Артеменко чудом выжила после самого разрушительного в истории современной России землетрясения 1995 года, выбравшись из-под завалов. О своем спасении россиянка рассказала в рамках спецпроекта «Ленты.ру» к годовщине трагедии на Сахалин.

Артеменко вспомнила, что землетрясение началось с гула, который постепенно приближался. Когда женщина услышала его, то хотела подойти к дочери и посмотреть, все ли в порядке, но не успела — за секунду Зоя упала на пол и покатилась по нему, в тот же момент рухнули люстра и посуда.

Стены заскрипели, затрещали. Потом рвануло — все полетело. (...) Очнулась. Услышала стон [дочери] Наташи. Трясло без конца. Все уплотнялось (...) Освободила руку. Поняла, что сижу на корточках, голова в ногах. Чувствую, плита ложится тяжестью на голову. Замерзать стала. Отодвинулась. Нащупала ковер — придавлен [плитой]. Подушка — придавлена.

Зоя Артеменкожительница Нефтегорска

Россиянка добавила, что несмотря на то, что она жила на третьем этаже, из-под плит она через маленькую щель увидела голубое небо. Обрушившаяся бетонная конструкция не задавила женщину, потому что повисла на прутьях. Зое пришлось вылезать из-под завалов самостоятельно.

«Пролезла за диваном задом. Встала. Нащупала провода электрические оборванные. Подпрыгнула — за провод ухватилась. Чувствую, прут держит. Чудом каким-то подтянулась, ухватилась за этот прут. Голова не пролезает. Треск все ближе. Просунула голову боком — назад не вернуть. Пролезла. Прям тянула себя, ободралась вся. Ночнушка зацепилась за штырь и оборвалась донизу», — рассказала женщина, добавив, что позже у нее нашли перелом носа, так как один из штырей пробил ей голову.

Все время, пока Артеменко выбиралась из-под завалов, она кричала имя своей дочери, чтобы найти ее. Попытки жительницы сахалинского поселка не увенчались успехом — уже после спасения Зоя вместе с супругом Василием, который в момент обрушения был на вахте, самостоятельно залезли в одну из щелей, где в нише муж женщины увидел насмерть придавленную плитами дочь.

Самое разрушительное в истории России землетрясение произошло на Сахалине в ночь с 27 на 28 мая 1995 года и унесло жизни свыше двух тысяч человек. Его магнитуда составила 7,6 — этого было достаточно, чтобы за мгновение полностью разрушить 17 крупноблочных жилых домов. Разрушенные здания строились в 1960-е годы по удешевленной технологии, поэтому не могли пережить природный катаклизм. Кроме того, землетрясение оказалось столь разрушительным, потому что в СССР была неразвита сейсмология, из-за чего ученые неверно оценили вероятность землетрясения на севере Сахалина.

Сахалинский поселок Нефтегорск находился примерно в 800 километрах от Южно-Сахалинска. Сейчас этого населенного пункта уже нет на карте, потому что после природного катаклизма Нефтегорск признали не подлежащим восстановлению и упразднили.

