Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:32, 29 мая 2026Мир

Страна ЕС собралась выразить протест Украине

Euroactiv: Греция готовит протест Украине из-за обнаружения дрона у своих берегов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты на Украине

Фото: saiko3p / Shutterstock / Fotodom

Греция готовится объявить официальный дипломатический протест Украине из-за беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой, обнаруженных у берегов европейской страны. Об этом сообщает Euroactiv со ссылкой на источники.

«Греция готовит официальный дипломатический протест Киеву после обнаружения украинского морского беспилотника со взрывчаткой у греческого острова Лефкада (...). Греция, как ожидается, направит демарш Украине в ближайшие дни», — заявили дипломатические источники.

21 мая глава Министерства обороны Греции Никос Дендиас потребовал от Украины извинений за найденные у берегов страны морские дроны. Также он потребовал от Киева дать Афинам стопроцентную гарантию, что подобное больше не повторится.

8 мая у берегов греческого острова Лефкас обнаружили украинский морской дрон. По одной из версий, безэкипажный катер предназначался для атак на суда российского «теневого флота».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    БПЛА ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, есть пострадавшие. В НАТО, ЕС и Киеве сделали заявление

    В России ускорились темпы посевной

    Напуганную разлукой с родителями восьмиклассницу поймали на АЗС в российском городе

    Почти двухметровая россиянка прошлась по городу и показала эмоции прохожих

    Вооруженные силы России получили БМД-2М с «Берегом»

    Россиянин забил знакомого молотком и спрятал его под бетоном

    Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

    Российский экс-депутат добился приостановки своего дела после отказа суда

    Звезда Comedy Club объявил об уходе из шоу

    Дима Билан сделал заявление о личной жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok