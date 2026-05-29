Страна ЕС собралась выразить протест Украине

Euroactiv: Греция готовит протест Украине из-за обнаружения дрона у своих берегов

Греция готовится объявить официальный дипломатический протест Украине из-за беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой, обнаруженных у берегов европейской страны. Об этом сообщает Euroactiv со ссылкой на источники.

«Греция готовит официальный дипломатический протест Киеву после обнаружения украинского морского беспилотника со взрывчаткой у греческого острова Лефкада (...). Греция, как ожидается, направит демарш Украине в ближайшие дни», — заявили дипломатические источники.

21 мая глава Министерства обороны Греции Никос Дендиас потребовал от Украины извинений за найденные у берегов страны морские дроны. Также он потребовал от Киева дать Афинам стопроцентную гарантию, что подобное больше не повторится.

8 мая у берегов греческого острова Лефкас обнаружили украинский морской дрон. По одной из версий, безэкипажный катер предназначался для атак на суда российского «теневого флота».