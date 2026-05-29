В IIHF высказались о решении дисциплинарного совета отменить недопуск сборных России

Совет IIHF примет решение о допуске россиян в индивидуальном порядке

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) будет принимать решение о допуске россиян до турниров под эгидой организации в индивидуальном порядке. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу IIHF.

В организации отметили, что вопрос повторно проанализируют. «В настоящее время совет собирает всю необходимую информацию, после чего примет решение о допуске России к будущим турнирам IIHF в индивидуальном порядке», — заявили в IIHF.

Ранее сообщалось, что IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/2027. Отмечалось, что отмена решения не означает моментального возвращения российских сборных на международные турниры.

IIHF отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. С того момента запрет неоднократно продлялся.