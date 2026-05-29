В России нашли способ ускорить заживление ожогов

15:33, 29 мая 2026

В России разработали ускоряющую заживление ожогов гидрогелевую систему
Екатерина Графская

Ученые Сеченовского Университета разработали новую гидрогелевую систему, которая может ускорить заживление ожогов и самостоятельно регулировать высвобождение лекарственных веществ. Технология основана на использовании термочувствительных микро- и наногелей, реагирующих на температуру поврежденной кожи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

Ожоговые раны обычно имеют более высокую температуру по сравнению со здоровыми тканями. Исследователи решили использовать эту особенность для управления лечением. Созданные ими микро- и наногели меняют свои свойства при температуре от 37 до 42 градусов Цельсия, благодаря чему могут постепенно высвобождать антибактериальные, противовоспалительные и регенерирующие вещества именно тогда, когда это необходимо.

В отличие от традиционных гидрогелевых повязок, новая система представляет собой многокомпонентную конструкцию. Термочувствительные частицы встроены в гидрогелевую матрицу, что позволяет реализовать многоступенчатую доставку активных веществ и сочетать сразу несколько лечебных эффектов в одной повязке.

Эксперименты показали, что разработанные микро- и наногели эффективно удерживают лекарственные соединения и обеспечивают их контролируемое высвобождение. Кроме того, они сохраняют свои свойства после стерилизации, что крайне важно для использования при лечении ожогов. Безопасность системы была подтверждена как в лабораторных исследованиях на моделях кожи, так и в испытаниях на животных.

По словам авторов проекта, новая технология может повысить эффективность лечения тяжелых ожоговых повреждений и лучше адаптироваться к изменениям, происходящим в ране по мере ее заживления.

Ранее ученые разработали гидрогель, который может заменить инъекции инсулина людям с диабетом первого типа

