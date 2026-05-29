13:39, 29 мая 2026Россия

В России назвали цели для возможных ударов по Киеву

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что цели для возможных ударов по объектам в Киеве уже определены. В их числе он назвал военную инфраструктуру, передает «Газета.Ru».

По словам парламентария, Россия будет исходить из военной целесообразности в вопросе о возможном ударе по столице Украины.

«Удары могут произойти, конечно, уже определены цели (...) Это объекты, связанные с военно-промышленным комплексом, с военной инфраструктурой, с [Вооруженными силами Украины] ВСУ. Наши бойцы, которые в зоне [проведения специальной военной операции] СВО находятся, они исходят из военной целесообразности, но никак не из того, чтобы нанести ущерб мирному населению», — обозначил Колесник.

Ранее МИД России сделал заявление об ударах по центрам принятия решений на Украине с призывом к иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.

Позднее депутат Колесник предположил, что Европа после провокации с падением дрона в Румынии может ударить по своим посольствам в Киеве, чтобы обвинить в этом Россию.

