В России назвали цели для возможных ударов по Киеву

Депутат Колесник: Цели для возможных ударов по объектам в Киеве уже определены

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что цели для возможных ударов по объектам в Киеве уже определены. В их числе он назвал военную инфраструктуру, передает «Газета.Ru».

По словам парламентария, Россия будет исходить из военной целесообразности в вопросе о возможном ударе по столице Украины.

«Удары могут произойти, конечно, уже определены цели (...) Это объекты, связанные с военно-промышленным комплексом, с военной инфраструктурой, с [Вооруженными силами Украины] ВСУ. Наши бойцы, которые в зоне [проведения специальной военной операции] СВО находятся, они исходят из военной целесообразности, но никак не из того, чтобы нанести ущерб мирному населению», — обозначил Колесник.

Ранее МИД России сделал заявление об ударах по центрам принятия решений на Украине с призывом к иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.

Позднее депутат Колесник предположил, что Европа после провокации с падением дрона в Румынии может ударить по своим посольствам в Киеве, чтобы обвинить в этом Россию.