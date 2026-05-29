12:32, 29 мая 2026Россия

В России заявили о возможных планах Европы ударить по посольствам в Киеве

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Европа после провокации с падением дрона в Румынии может ударить по своим посольствам в Киеве, чтобы обвинить в этом Россию. О возможных планах стран ЕС заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

«Они [европейские страны] мастера провокации с вековой историей. Если они нанесут сами удары по своим посольствам, тут уже мы ничего сделать не сможем. Они готовы, я думаю, нанести удар по своим посольствам, чтобы как-то спровоцировать [Россию]», — сказал депутат.

Колесник считает, что от Европейского союза можно ждать «любой подлости» после того, как его лидеры стали игнорировать и замалчивать информацию об ударе Украины по колледжу в Старобельске, жертвами которого стал 21 человек.

В ночь на 29 мая в городе Галац в Румынии, который расположен недалеко от границы с Одесской областью, упал беспилотник. Румынский МИД после происшествия обвинил в этом Россию.

Комментируя инцидент с беспилотником, депутат Колесник заявил, что обвинения министерства иностранных дел Румынии в адрес России из-за падения дрона на жилой дом являются провокацией без доказательств. Парламентарий отметил, что происшествие стало очередной попыткой создать зловещий образ Москвы, чтобы затем использовать это в своих интересах.

