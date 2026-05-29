10:41, 29 мая 2026Россия

В России предрекли Украине проблемы с Европой из-за одного действия Киева

Депутат ГД Чепа: В Евросоюзе «откроют глаза» после военного поражения Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: JOHN MACDOUGALL / Reuters

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предрек Украине проблемы с Европой из-за героизации нацизма. Его мнение приводит «Газета.Ru».

По мнению парламентария, в Евросоюзе «откроют глаза» на происходящее в Киеве после военного поражения Украины и «когда в Европе запахнет жареным». Он подчеркнул, что тогда и у киевского режима в этой связи начнутся «проблемы».

«Будем надеяться, что когда-то это произойдет, но вряд ли это произойдет сейчас, когда Европа всячески подталкивает [Киев к продолжению конфликта]», — заключил Чепа.

Ранее в Кремле заявили, что Европейский союз является стороной конфликта, поставляя Украине оружие, поэтому представители объединения не могут быть посредниками в возможных переговорах по урегулированию кризиса. Там также отметили, что решать проблемы при отсутствии диалога невозможно.

