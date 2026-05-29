Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:00, 29 мая 2026Забота о себе

В Японии предупредили о рисках при покупке одного модного напитка

Ивамото: В Японии могут продать чай матча любого качества как элитный
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Отсутствие единых критериев качества дает возможность продавать практически любой порошковый чай матча под видом элитного напитка «церемониального класса». Об этом РИА Новости заявил глава International Matcha Association (IMA) Ре Ивамото.

«Проблема заключается в том, что не существует критериев "хорошего" и "плохого" матча, а также в существовании не имеющего определения "церемониального класса". В результате практически любой матча можно представить клиенту как "церемониальный" и продавать под этим обозначением», — пояснил он.

По словам Ивамото, можно представить ситуацию, когда сырье стоимостью 1000 иен (около 7 долларов) за килограмм продается за 10 тысяч иен (около 70 долларов). По его словам, в краткосрочной перспективе это приносит прибыль, однако в долгосрочной ведет к снижению доверия потребителей к японскому сырью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сделало заявление о массированной атаке ВСУ на Россию

    Россиянам назвали способ обзавестись зеленым двором

    Пережившие землетрясение в Нефтегорске россияне рассказали о первых минутах катастрофы

    Названа стоимость обеда на ПМЭФ в 2026 году

    Названы страны с самыми красивыми женщинами

    В Японии предупредили о рисках при покупке одного модного напитка

    Украинские заградотряды расстреляли своих сослуживцев

    Евродепутат объяснил нежелание принимать в Евросоюз всю Украину целиком

    Военный аналитик рассказал о большом страхе Британии перед Россией

    Раскрыты сроки внедрения связи 5G в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok