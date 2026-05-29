Верховный комиссар ООН призвал расследовать удары по Старобельску

Верховный комиссар ООН Тюрк призвал расследовать удары ВСУ по Старобельску

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести оперативное расследование ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом говорится на сайте Управления ООН по правам человека.

«Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственности. Они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов», — заявил Тюрк.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В результате произошедшего погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.