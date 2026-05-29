Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:34, 29 мая 2026Мир

Верховный комиссар ООН призвал расследовать удары по Старобельску

Верховный комиссар ООН Тюрк призвал расследовать удары ВСУ по Старобельску
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести оперативное расследование ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом говорится на сайте Управления ООН по правам человека.

«Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственности. Они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов», — заявил Тюрк.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В результате произошедшего погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никакого оружия». Страна НАТО отказалась отправлять военную технику Украине

    Россия подписала с одной страной план сотрудничества в ядерной безопасности

    США продлили срок продажи иностранного бизнеса «Лукойла»

    Россиянин описал жителей США словами «с малых лет учат жадности и меркантильности»

    Москвичей предупредили об аномальной пятнице

    Названы способные помочь в борьбе с диабетом растения

    Сотрудник похоронного бюро рассказал о паранормальных случаях на работе

    Белый дом опубликовал базу данных нелегальных мигрантов под видом сайта о пришельцах

    Экс-аналитик ЦРУ выступил с тревожным заявлением о Европе и России

    Промышленные объекты с топливом загорелись в регионе центральной России после удара ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok