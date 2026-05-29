Верховный комиссар ООН призвал расследовать удары по Старобельску

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести оперативное расследование ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом говорится на сайте Управления ООН по правам человека.
«Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственности. Они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов», — заявил Тюрк.
Ранее сообщалось, что в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В результате произошедшего погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.