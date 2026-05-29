Видео Оксаны Самойловой без нижнего белья оценили в сети фразой «это перебор»

Российская блогерша Оксана Самойлова опубликовала новое откровенное видео и подверглась критике в сети. Кадры и комментарии появились в ее TikTok-аккаунте.

Бывшая жена рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, выступающего под псевдонимом Джиган, предстала перед камерой в солнцезащитных очках и сером костюме. Он включал в себя укороченный лонгслив с высоким горлом и оголяющую талию ультракороткую юбку. При этом инфлюэнсерша позировала для ролика без нижнего белья.

Подписчики Самойловой оказались смущены ее внешним видом. «Это перебор», «Я еще от танцев на столе не отошла, а тут такое», «Это овуляция?», «Грамотно провоцирует», «Мамочка четырех ангелочков», — высказывались они.

Однако были и те фанаты, которые встали на защиту знаменитости: «Королева», «Людям сказать нечего, а вы просто красотка», «Шикарная», «Великолепная», «В расцвете сил».

В феврале Самойлова оценила свою внешность после развода с Джиганом. Блогерша призналась, что тяжело переносит расставание с музыкантом. По ее словам, она никогда так плохо не выглядела.