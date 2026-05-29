Задержанный россиянин назвал цель готовившегося теракта

СБУ при подготовке теракта в Новороссийске преследовала цель гибели людей

Служба безопасности Украины (СБУ) при подготовке теракта на железной дороге в Новороссийске преследовала цель массовой гибели людей. Об этом заявил задержанный ФСБ россиянин, его слова приводит РИА Новости.

Также куратор хотел нарушить работу железнодорожной станции.

О задержании украинского пособника стало известно ранее, 29 мая. По данным силовиков, мужчина самостоятельно связался с украинскими спецслужбами и получил задание устроить подрыв путей во время движения по ним пассажирского поезда. Россиянина задержали в момент, когда он проводил разведку.