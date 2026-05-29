16:36, 29 мая 2026Экономика

Зависимость России от армянских овощей и ягод оценили

АКОРТ: В РФ не будет дефицита овощей и ягод из-за запрета их ввоза из Армении
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Fusionstudio / Shutterstock / Fotodom

Розничные продуктовые магазины в России не столкнутся с нехваткой овощей и ягод из-за запрета их ввоза из Армении. Об этом заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Его слова приводит РИА Новости.

Доля армянских томатов, огурцов, перцев и клубники в ассортименте российских магазинов является относительно небольшой. В большей степени на полках присутствует отечественная продукция, отметил Богданов. Что касается импорта, то его структура максимально диверсифицирована, констатировал он.

О рисках нехватки популярных овощей и ягод говорить сейчас не приходится, добавил руководитель отраслевого объединения. Система поставок у крупных российских сетей устроена так, чтобы не зависеть от нескольких экспортеров. Такая схема, пояснил Богданов, позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками из разных стран.

Ранее Россельхознадзор временно ограничил импорт вышеуказанных категорий овощей и ягод из Армении из-за выявленного в них несоответствия российским стандартам качества. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков отмечал, что поставщики из постсоветской страны в гораздо большей степени зависят от рынка РФ, чем российские продуктовые сети от армянских экспортеров.

