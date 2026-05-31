Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:55, 31 мая 2026Мир

МИД Эстонии счел мирные переговоры по Украине заманиванием Запада «в ловушку» России

Спикер МИД Эстонии Всевиов: Россия хочет заманить Запад в ловушку переговоров по Украине
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Россия разговорами о мирном урегулировании конфликта на Украине якобы хочет заманить Запад в ловушку переговоров, заявил в соцсети X спикер министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Йонатан Всевиов.

По его словам, Москва уверена в том, что время на ее стороне, поэтому «рано или поздно» в ходе переговоров Запад предложит то, чего российская сторона «не смогла добиться на поле боя». «Кремль обостряет напряженность с НАТО в последней попытке заманить Запад в ловушку переговоров, расколоть его в вопросе поддержки Украины и отвлечь нас от нашего курса», — заявил представитель эстонского МИД.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в X заявила, что удар российского беспилотника по жилым домам в румынском Галаце стал вопиющим нарушением суверенитета страны и воздушного пространства Европы.

Также в мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Европейский союз является стороной конфликта, поставляя Украине оружие, поэтому представители объединения не могут быть посредниками в возможных переговорах по урегулированию кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Дании оценила вероятность конфликта между Россией и Европой

    Знание украинского языка помогло российскому военному в бою

    Арестован пытавшийся изнасиловать пятилетнюю девочку в российском городе мужчина

    Георгий Чивчян одержал 21 победу в истории RDS

    В одном клубе КХЛ избавились от всех иностранных хоккеистов

    МИД Эстонии счел мирные переговоры по Украине заманиванием Запада «в ловушку» России

    ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС

    Назван простой способ избавиться от головной боли

    Премьер Чехии указал на неприятное сходство ЕС и Римской империи

    Европеец описал цены в магазине Белоруссии фразой «не видел такой дешевой сметаны»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok