Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:15, 31 мая 2026Россия

Троица в 2026 году: история и традиции великого праздника

Константин Николaев
Константин Николaев (внештатный автор)

Фото: Александр Поготов / РИА Новости

На пятидесятый день после Пасхи празднуется один из двенадцати главных православных праздников — Троица. Принято считать, что в этот день окончательно восторжествовало учение Иисуса Христа, и множество язычников, поверив словам апостолов, стали христианами. Так родилась вселенская апостольская Церковь. «Лента.ру» рассказывает о дате празднования Троицы в 2026 году, а также о сути и традициях этого торжества.

Троица в 2026 году: дата праздника

Троица — один из главных православных праздников. Дата ее — переходящая: каждый год торжество приходится на разные дни, потому что напрямую зависит от Пасхи. Троица, она же Пятидесятница в православии, всегда отмечается на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. В 2026 году Пасху православные христиане отмечали 12 апреля.

Троица, или Пятидесятница, в 2026 году приходится на воскресенье, 31 мая

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

«У православных Троица и Пятидесятница — это единый праздник, а вот римско-католическая церковь в XIV веке, при Папе Иоанне XXII, разделила его на два празднества. Пятидесятницу, как и православные, католики отмечают на 50-й день после Пасхи и называют ее также Днем Сошествия Святого Духа. У православных же Духов день празднуется на следующий день — всегда в понедельник», — разъясняет в беседе с «Лентой.ру» историк церкви, богослов Сергей Козловский.

А вот собственно Троицу (Trinitas), продолжает богослов, католики отмечают через неделю после Пятидесятницы, то есть на 57-й день после Пасхи. В католической церкви этот праздник, как и Пятидесятница, отнесен к высшему разряду — solemnitas, то есть к торжествам, и посвящен он именно отдельному прославлению Святой Троицы как проявлению триединства Бога.

События Пятидесятницы

События, произошедшие на 50-й день после Пасхи, описываются в евангельских «Деяниях Апостолов».

После Воскресения Христова его ученики 50 дней молились в Сионской горнице — комнате на верхнем этаже одного из домов в Иерусалиме, где состоялась Тайная вечеря перед арестом и распятием Иисуса. Внезапно с неба раздался сильный шум, и над головами апостолов загорелись яркие языки пламени. В учеников вселился Святой Дух, и они стали говорить на ранее неизвестных им языках.

Фото: Public domain / Wikipedia

«В этот день отмечался Шавуот — иудейский праздник седмиц, или День первых плодов, — рассказывает историк Козловский. — Начиналась жатва пшеницы, и верующие обязаны были принести в Иерусалимский храм два хлеба, испеченных из нового урожая. Иудеи стекались в Иерусалим из разных городов и стран, поэтому апостолы и встретили столько людей, говорящих на разных наречиях».

Согласно писанию, апостолы вышли на улицы Иерусалима и стали проповедовать учение Христа людям, привлеченным необычным шумом. Причем галилеяне проповедовали на разных языках, доселе неизвестных им. Собравшиеся на праздник в Иерусалим люди изумлялись: «Мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились» («Деяния Апостолов» 2:8). Некоторые из собравшихся поверили слову Христову. Другие же закричали, что обитатели Сионской горницы просто напились вина.

Тогда апостол Петр возвысил голос и стал приводить доказательства из Ветхого Завета, в котором было предсказано Воскресение Христово.

И тогда уверовали самые неверующие и спросили, что им теперь делать. Петр велел им покаяться и креститься во имя Иисуса Христа.

3000
человек

крестились в день Троицы, согласно писанию

Позже апостолы обнаружили, что Святой Дух наделил их не только даром проповеди, но и даром исцеления.

История праздника

«Первыми праздновать Троицу начали сами апостолы, — продолжает Сергей Козловский. — Этот праздник был достаточно распространенным уже в первые века христианства. Как утверждал один из раннехристианских писателей Тертуллиан, живший во II-III веках, все языческие праздники, вместе взятые, не в состоянии будут наполнить Пятидесятницу по своему смыслу. На Троицу существовал обычай крестить оглашенных, то есть людей, готовящихся к таинству крещения. Подобно тому, как в этот день апостолы крестили три тысячи людей».

Официально празднование дня Святой Троицы было установлено в 381 году на II Вселенском соборе в Константинополе, где было окончательно сформулировано учение о Святой Троице — Боге, едином в трех лицах

На Руси праздновать Троицу начали намного позже, в начале XIV века, когда преподобный Сергий Радонежский основал Свято-Троицкую лавру. Для иконостаса этой русской святыни иконописец Андрей Рублев создал главную русскую икону «Троица» («Гостеприимство Авраама»). Сегодня она возвращена в Лавру.

Суть праздника

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Троица сегодня — это третий по значимости православный праздник, после Пасхи и Рождества Христова, считает клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко. Ведь Пятидесятница — это день, когда образовалась церковь Нового Завета.

До Троицы апостолы боялись, что за свои проповеди будут схвачены и казнены, как их Учитель, а после сошествия Святого Духа они стали мужественными проповедниками, которые понесли учение Христово по всему миру

Однако в 1054 году между восточной и западной церквями произошел великий раскол, который назревал уже давно. Католическая церковь изменила догмат о Троице, принятый на Никейском соборе. Рим добавил к догмату так называемое филиокве — предположение, что Святой Дух исходит не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына. Православные продолжают придерживаться традиционного символа веры, считая, что Бог един, но существует в трех ипостасях (ликах):

  • Бог-Отец — Творец всего существующего на Земле;
  • Бог-Сын — мессия и проводник воли Бога на Земле;
  • Бог-Святой Дух — божественная энергия.

«О троичности Бога в лицах рассказывается еще в Ветхом Завете, когда к праотцу Аврааму у Мамврийского дуба Господь явился в виде трех ангелов, — напоминает в беседе с «Лентой.ру» клирик Борисоглебской церкви на валах, иерей Алексий Ростовцев. — И Новый Завет подтверждает это. Так, евангелист Матфей пишет, что когда после крещения Иоанном Предтечей Иисус вышел из вод Иордана, на него снизошел Святой Дух в виде голубя, а с небес раздался голос Бога-Отца, возвещающий, что это есть "Сын Мой возлюбленный"».

«Во время проповеди апостола Петра тоже явственно проглядывается указание на троичность Бога, — утверждает богослов Козловский. — Петр, над головой которого пылает огонь Святого Духа, заявляет, в частности, что "сего Иисуса", которого распяли иудеи, Бог "соделал" Господом».

Клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко говорит, что триединство Бога можно представить себе образно в виде солнца: без него нет ни тепла, ни света, а без света и тепла нет солнца.

Традиции праздника

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Главная традиция Троицы — это, разумеется, посещение храмов, где проходит божественная литургия и великая вечерня, на которых читаются акафисты «На сошествие Святого Духа» и «Пресвятой и Животворящей Троице».

Дома в эти дни можно чаще читать очень короткую молитву «Ко Пресвятой Троице», которая входит в утреннее правило (ежедневный набор утренних молитв).

Текст молитвы: «Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради».

В беседе с «Лентой.ру» отец Алексий разъяснил суть этой простой и в то же время очень глубокой молитвы: «Это молитва-просьба, в которой мы обращаемся сначала ко всей Троице, а потом к каждому Ее Лицу отдельно. Господи — это Бог-Отец, Владыко — Бог-Сын, Иисус Христос, а Святый — Бог-Святой Дух. Конец молитвы завершается прославлением имени всей Святой Троицы, к которой обращаются в единственном числе — "имени Твоего", а не "имен Твоих". Это четко указывает на единство Троицы».

Церкви в этот день выглядят особенно празднично: перед входом шелестят листьями молодые березки, пол застелен свежей травой, а иконы убраны цветами. Священники в этот день служат в праздничных ризах зеленого цвета

Верующие приносят с собой молодые ветки березы, дуба или любого другого дерева, чтобы освятить их и потом поставить дома возле икон.

Фото: Валерия Попова / Фотобанк Лори

Троица — день не постный, поэтому за праздничным столом можно разговляться — почти как на Пасху. Можно есть и мясо, и рыбу, и яйца, и сыр, и выпечку. Только традиционное украшение стола на Троицу — не кулич, а каравай, который символизирует достаток в доме, знаменитые «хлеб-соль».

Рецепт Троицкого каравая

В беседе с «Лентой.ру» сушеф ресторана славянской кухни «Раздолье» Олег Малькут поделился оригинальным рецептом небольшого праздничного каравая, который, кстати, подойдет и на свадьбу, где он тоже является традиционным блюдом.

Ингредиенты:

  • 4 стакана просеянной пшеничной муки;
  • 1 стакан жирного молока;
  • 6 столовых ложек сливочного масла;
  • 4 столовые ложки сахарного песка;
  • 2 чайные ложки свежих дрожжей;
  • 2 яйца;
  • щепотка соли по вкусу.

«Это классический рецепт русского каравая, — говорит повар. — Но при желании в тесто можно замешать молотый имбирь, орехи или цукаты».

Как готовить:

  1. Одну столовую ложку молока оставить.
  2. Смешать в емкости оставшееся теплое (не горячее!) молоко, 2 столовые ложки сахарного песка, 2 столовые ложки муки и дрожжи.
  3. Размешать до консистенции сметаны.
  4. Поставить опару в теплое место на час. Затем соединить с сахарным песком, сливочным маслом и солью.
  5. Довести температуру смеси до 37°C на водяной бане.
  6. Оставив один желток, остальные яйца взбить и добавить в тесто.
  7. Досыпать стакан муки и перемешать.
  8. Добавить остальную муку и перемешать.
  9. Вымешивать тесто, пока оно не отстанет от стенок посуды.
  10. Накрыть тесто полотенцем и оставить подходить. Через полчаса обмять его.
  11. Вынуть тесто, когда оно увеличится примерно в три раза. Разделить на трети.
  12. Из двух третей слепить шар.
  13. Покрыть противень пекарской бумагой, присыпать мукой, выложить шар на противень.
  14. Из одной трети теста сделать узоры. «Традиционно каравай украшают двумя косичками, — рассказывает Малькут. — Одна укладывается вокруг основания, а вторая — поменьше — идет на верхушку, там располагается солонка. Но сегодня караваи украшают и более фантазийно, вплоть до того, что обливают патокой, как кулич, а для солонки просто делают вмятину или надрез сверху». Чтобы сделать углубление в каравае под солонку в процессе выпечки, нужно вложить в тесто шарик из фольги, чтобы в этом месте образовалась выемка.
  15. Смазать каравай смесью молока и желтка.
  16. Нагреть духовку до 200°C, за это время каравай выстоится.
  17. Поставить каравай в духовку и выключить ее. 20 минут выпекать при температуре, снижающейся от 200°C.
  18. Затем довести температуру до 170°C. Допекать еще 40 минут.
  19. Накрыть фольгой и выпекать еще 10 минут.
  20. Вынуть каравай и смазать сливочным маслом.
  21. Остудить на решетке.
  22. Вставить в выемку солонку, положить каравай на вышитый длинный рушник и накрыть краями.

Обсудить
Последние новости

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел на поле весь матч и вошел в историю

На Западе сделали один вывод после инцидента с беспилотником в Румынии

Названы самые некурящие регионы России

В Швейцарии предупредили о расширении конфликта на Украине

Раскрыт шаг ВСУ на фоне колоссальных потерь в Сумской области

В Иране резко ответили на требование США

Захарова заявила о конце досудебной стадии спора с Прибалтикой

Жена Сафонова вышла на поле с флагом России после победы ПСЖ

В России упразднили сексологов

В МАГАТЭ высказались об атаке ВСУ на ЗАЭС

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok