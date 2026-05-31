На пятидесятый день после Пасхи празднуется один из двенадцати главных православных праздников — Троица. Принято считать, что в этот день окончательно восторжествовало учение Иисуса Христа, и множество язычников, поверив словам апостолов, стали христианами. Так родилась вселенская апостольская Церковь. «Лента.ру» рассказывает о дате празднования Троицы в 2026 году, а также о сути и традициях этого торжества.

Троица в 2026 году: дата праздника

Троица — один из главных православных праздников. Дата ее — переходящая: каждый год торжество приходится на разные дни, потому что напрямую зависит от Пасхи. Троица, она же Пятидесятница в православии, всегда отмечается на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. В 2026 году Пасху православные христиане отмечали 12 апреля.

Троица, или Пятидесятница, в 2026 году приходится на воскресенье, 31 мая

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

«У православных Троица и Пятидесятница — это единый праздник, а вот римско-католическая церковь в XIV веке, при Папе Иоанне XXII, разделила его на два празднества. Пятидесятницу, как и православные, католики отмечают на 50-й день после Пасхи и называют ее также Днем Сошествия Святого Духа. У православных же Духов день празднуется на следующий день — всегда в понедельник», — разъясняет в беседе с «Лентой.ру» историк церкви, богослов Сергей Козловский.

А вот собственно Троицу (Trinitas), продолжает богослов, католики отмечают через неделю после Пятидесятницы, то есть на 57-й день после Пасхи. В католической церкви этот праздник, как и Пятидесятница, отнесен к высшему разряду — solemnitas, то есть к торжествам, и посвящен он именно отдельному прославлению Святой Троицы как проявлению триединства Бога.

События Пятидесятницы

События, произошедшие на 50-й день после Пасхи, описываются в евангельских «Деяниях Апостолов».

После Воскресения Христова его ученики 50 дней молились в Сионской горнице — комнате на верхнем этаже одного из домов в Иерусалиме, где состоялась Тайная вечеря перед арестом и распятием Иисуса. Внезапно с неба раздался сильный шум, и над головами апостолов загорелись яркие языки пламени. В учеников вселился Святой Дух, и они стали говорить на ранее неизвестных им языках.

«В этот день отмечался Шавуот — иудейский праздник седмиц, или День первых плодов, — рассказывает историк Козловский. — Начиналась жатва пшеницы, и верующие обязаны были принести в Иерусалимский храм два хлеба, испеченных из нового урожая. Иудеи стекались в Иерусалим из разных городов и стран, поэтому апостолы и встретили столько людей, говорящих на разных наречиях».

Согласно писанию, апостолы вышли на улицы Иерусалима и стали проповедовать учение Христа людям, привлеченным необычным шумом. Причем галилеяне проповедовали на разных языках, доселе неизвестных им. Собравшиеся на праздник в Иерусалим люди изумлялись: «Мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились» («Деяния Апостолов» 2:8). Некоторые из собравшихся поверили слову Христову. Другие же закричали, что обитатели Сионской горницы просто напились вина.

Тогда апостол Петр возвысил голос и стал приводить доказательства из Ветхого Завета, в котором было предсказано Воскресение Христово.

И тогда уверовали самые неверующие и спросили, что им теперь делать. Петр велел им покаяться и креститься во имя Иисуса Христа.

3000 человек крестились в день Троицы, согласно писанию

Позже апостолы обнаружили, что Святой Дух наделил их не только даром проповеди, но и даром исцеления.

История праздника

«Первыми праздновать Троицу начали сами апостолы, — продолжает Сергей Козловский. — Этот праздник был достаточно распространенным уже в первые века христианства. Как утверждал один из раннехристианских писателей Тертуллиан, живший во II-III веках, все языческие праздники, вместе взятые, не в состоянии будут наполнить Пятидесятницу по своему смыслу. На Троицу существовал обычай крестить оглашенных, то есть людей, готовящихся к таинству крещения. Подобно тому, как в этот день апостолы крестили три тысячи людей».

Официально празднование дня Святой Троицы было установлено в 381 году на II Вселенском соборе в Константинополе, где было окончательно сформулировано учение о Святой Троице — Боге, едином в трех лицах

На Руси праздновать Троицу начали намного позже, в начале XIV века, когда преподобный Сергий Радонежский основал Свято-Троицкую лавру. Для иконостаса этой русской святыни иконописец Андрей Рублев создал главную русскую икону «Троица» («Гостеприимство Авраама»). Сегодня она возвращена в Лавру.

Суть праздника

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Троица сегодня — это третий по значимости православный праздник, после Пасхи и Рождества Христова, считает клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко. Ведь Пятидесятница — это день, когда образовалась церковь Нового Завета.

До Троицы апостолы боялись, что за свои проповеди будут схвачены и казнены, как их Учитель, а после сошествия Святого Духа они стали мужественными проповедниками, которые понесли учение Христово по всему миру

Однако в 1054 году между восточной и западной церквями произошел великий раскол, который назревал уже давно. Католическая церковь изменила догмат о Троице, принятый на Никейском соборе. Рим добавил к догмату так называемое филиокве — предположение, что Святой Дух исходит не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына. Православные продолжают придерживаться традиционного символа веры, считая, что Бог един, но существует в трех ипостасях (ликах):

Бог-Отец — Творец всего существующего на Земле;

— Творец всего существующего на Земле; Бог-Сын — мессия и проводник воли Бога на Земле;

— мессия и проводник воли Бога на Земле; Бог-Святой Дух — божественная энергия.

«О троичности Бога в лицах рассказывается еще в Ветхом Завете, когда к праотцу Аврааму у Мамврийского дуба Господь явился в виде трех ангелов, — напоминает в беседе с «Лентой.ру» клирик Борисоглебской церкви на валах, иерей Алексий Ростовцев. — И Новый Завет подтверждает это. Так, евангелист Матфей пишет, что когда после крещения Иоанном Предтечей Иисус вышел из вод Иордана, на него снизошел Святой Дух в виде голубя, а с небес раздался голос Бога-Отца, возвещающий, что это есть "Сын Мой возлюбленный"».

«Во время проповеди апостола Петра тоже явственно проглядывается указание на троичность Бога, — утверждает богослов Козловский. — Петр, над головой которого пылает огонь Святого Духа, заявляет, в частности, что "сего Иисуса", которого распяли иудеи, Бог "соделал" Господом».

Клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко говорит, что триединство Бога можно представить себе образно в виде солнца: без него нет ни тепла, ни света, а без света и тепла нет солнца.

Традиции праздника

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Главная традиция Троицы — это, разумеется, посещение храмов, где проходит божественная литургия и великая вечерня, на которых читаются акафисты «На сошествие Святого Духа» и «Пресвятой и Животворящей Троице».

Дома в эти дни можно чаще читать очень короткую молитву «Ко Пресвятой Троице», которая входит в утреннее правило (ежедневный набор утренних молитв).

Текст молитвы: «Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради».

В беседе с «Лентой.ру» отец Алексий разъяснил суть этой простой и в то же время очень глубокой молитвы: «Это молитва-просьба, в которой мы обращаемся сначала ко всей Троице, а потом к каждому Ее Лицу отдельно. Господи — это Бог-Отец, Владыко — Бог-Сын, Иисус Христос, а Святый — Бог-Святой Дух. Конец молитвы завершается прославлением имени всей Святой Троицы, к которой обращаются в единственном числе — "имени Твоего", а не "имен Твоих". Это четко указывает на единство Троицы».

Церкви в этот день выглядят особенно празднично: перед входом шелестят листьями молодые березки, пол застелен свежей травой, а иконы убраны цветами. Священники в этот день служат в праздничных ризах зеленого цвета

Верующие приносят с собой молодые ветки березы, дуба или любого другого дерева, чтобы освятить их и потом поставить дома возле икон.

Фото: Валерия Попова / Фотобанк Лори

Троица — день не постный, поэтому за праздничным столом можно разговляться — почти как на Пасху. Можно есть и мясо, и рыбу, и яйца, и сыр, и выпечку. Только традиционное украшение стола на Троицу — не кулич, а каравай, который символизирует достаток в доме, знаменитые «хлеб-соль».