Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:59, 31 мая 2026Спорт

В одном клубе КХЛ избавились от всех иностранных хоккеистов

В челябинском «Тракторе» избавились от всех иностранных хоккеистов
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Игроки ХК «Трактор»

Игроки ХК «Трактор». Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В челябинском «Тракторе» избавились от всех иностранных хоккеистов. Об этом сообщается в клубном Telegram-канале.

Клуб КХЛ не стал продлевать контракты с защитниками Джорданом Гроссом, Логаном Дэем и Михалом Чайковски, а также нападающим Джошуа Ливо. Таким образом, в команде не осталось ни одного легионера.

Дэй стал серебряным призером КХЛ в 2025 году. В составе челябинцев он провел 113 матчей и набрал 34 (4+30) очка. Гросс, Ливо и Чайковски присоединились к команде по ходу прошедшего сезона. Гросс в 69 играх отметился 37 (8+29) баллами. У Ливо 69 (29+40) очков в 67 матчах, а Чайковски в 21 встрече набрал 6 (3+3) баллов.

Ранее от легионеров избавились в «Амуре». «В хоккей должны играть наши спортсмены. Поэтому мы прекратили отношения с легионерами и стали поддерживать выходцев из российских молодежных команд. Наши игроки теперь более мотивированы, поэтому выигрышей стало больше», — так прокомментировал решение отказаться от иностранных игроков губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Дании оценила вероятность конфликта между Россией и Европой

    В Иркутске перевернулась надувная лодка с людьми

    Нежелание посольств ЕС эвакуироваться из Киева объяснили

    В США нашли способ сбивать дроны без использования дорогостоящих ракет

    Знание украинского языка помогло российскому военному в бою

    Арестован пытавшийся изнасиловать пятилетнюю девочку в российском городе мужчина

    Георгий Чивчян одержал 21 победу в истории RDS

    В одном клубе КХЛ избавились от всех иностранных хоккеистов

    МИД Эстонии счел мирные переговоры по Украине заманиванием Запада «в ловушку» России

    ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok