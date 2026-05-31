В одном клубе КХЛ избавились от всех иностранных хоккеистов

В челябинском «Тракторе» избавились от всех иностранных хоккеистов

В челябинском «Тракторе» избавились от всех иностранных хоккеистов. Об этом сообщается в клубном Telegram-канале.

Клуб КХЛ не стал продлевать контракты с защитниками Джорданом Гроссом, Логаном Дэем и Михалом Чайковски, а также нападающим Джошуа Ливо. Таким образом, в команде не осталось ни одного легионера.

Дэй стал серебряным призером КХЛ в 2025 году. В составе челябинцев он провел 113 матчей и набрал 34 (4+30) очка. Гросс, Ливо и Чайковски присоединились к команде по ходу прошедшего сезона. Гросс в 69 играх отметился 37 (8+29) баллами. У Ливо 69 (29+40) очков в 67 матчах, а Чайковски в 21 встрече набрал 6 (3+3) баллов.

Ранее от легионеров избавились в «Амуре». «В хоккей должны играть наши спортсмены. Поэтому мы прекратили отношения с легионерами и стали поддерживать выходцев из российских молодежных команд. Наши игроки теперь более мотивированы, поэтому выигрышей стало больше», — так прокомментировал решение отказаться от иностранных игроков губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.