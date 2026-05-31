Зеленский обратился к киевлянам

Зеленский поздравил жителей Киева с Днем города

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Киева с Днем города. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Кто-то родился здесь, кто-то приехал сюда учиться, жить и работать, а кто-то ни разу здесь не бывал, но для всех украинцев и украинок Киев — родной. Свой. Теплый. Тихий. Киев, которым мы восхищаемся. Которым гордимся», — написал политик.

Ранее бывшийпресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинцы предпочтут риск встречи с диким зверем столкновениям с собственным правительством. Так она прокомментировала сообщение Госпогранслужбы Украины о мужчине, который при попытке незаконно пересечь границу с Румынией залез на дерево, спасаясь от медведя.

До этого президент Украины заявил, что Киев готовится к важным переговорам. При этом детали планирующейся встречи он не уточнил.