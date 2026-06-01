Писатель-иноагент исказил слова Путина о причинах начала спецоперации на Украине

Данные о начале Россией СВО из-за желания Украины вступить в ЕС — фейк

Писатель Виктор Шендерович (признан Минюстом России иноагентом) в своем Telegram-канале написал о том, что в разговоре с журналистам глава РФ Владимир Путин якобы указал, что спецоперация на Украине началась из-за стремления страны вступить в Европейский союз (ЕС), а не из-за геноцида русскоязычного населения в ДНР и ЛНР.

Представленные писателем-иноагентом данные являются искажением фактов — утверждения о том, что спецоперация началась исключительно из-за стремления Украины вступить в ЕС, не верны.

Президент России Владимир Путин действительно несколькими днями ранее во время общения с журналистами сказал о том, что кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к Евросоюзу. При этом глава государства подчеркнул, что Москва не была против этого. Президент также добавил, что ситуация была схожа с той, что сейчас происходит в Армении.

Помимо этого, тогда же в беседе со СМИ российский лидер сделал акцент на том, что РФ не имеет агрессивных намерений в отношении европейских стран и считает, что трагедия на Украине — это результат политики именно западных стран, которые довели Украину до государственного переворота в 2014 году.

«[Это] привело к необходимости со стороны России защитить крымчан, а затем — не буду вдаваться в детали, много раз об этом говорил — и оказать содействие ДНР и ЛНР, которых мы долго не признавали, годами не признавали, а потом, когда убедились, что Минские соглашения никто не собирается выполнять, вынуждены были — вынуждены! — оказать содействие двум непризнанным тогда республикам. Признать их, а потом оказать им содействие вооруженным путем, поскольку в соответствии с межгосударственным договором мы взяли на себя обязательства ответить на их просьбы об их защите», — объяснил он.

Об этом глава государства заявлял и ранее. Также он называл истинные цели спецоперации, среди которых защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, уничтожение угрозы для существования России (защита страны от внешних угроз, включая военное освоение территорий Украины НАТО), привлечение к ответственности виновных в преступлениях против мирных жителей Донбасса.

Информация из публикации Шендеровича не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».