Россиянкам назвали самые модные вещи в гардеробе на лето

Стилист Александр Рогов посоветовал россиянкам носить ажурные платья летом

Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал россиянкам самые модные вещи в гардеробе на лето. Информацию он разместил в Telegram-канале, на который подписаны почти 185 тысяч человек.

Эксперт посоветовал женщинам присмотреться к ажурным платьям разных оттенков. Помимо этого, он призвал носить воздушно-фактурные изделия, исполненные в технике кроше. «По-моему, это самые милый летний тренд!» — заявил стилист.

При этом он проиллюстрировал рекомендации снимками инфлюэнсерш, которые были одеты в вязаные костюмы, топы и платья. Кроме того, девушки дополняли образы сумками и обувью в аналогичном стиле.

Ранее в июне откровенный тренд из 2000-х вновь вернулся в моду. Журналисты издания пришли к выводу, что торчащие из-под мини-юбок и пляжных брюк стринги будут преобладать в нынешнем жарком сезоне.