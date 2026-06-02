Россиянка сорвала куш в лотерею благодаря вещему сну

Жительница Сибири выиграла более 4 миллионов рублей благодаря вещему сну

Жительница Новосибирской области сорвала многомиллионный куш в лотерею после необычного сна. По словам семьи, накануне покупки лотерейного билета женщине приснились цифры, которые в итоге оказались счастливыми. Об этом сообщает местный портал Atlas.info.

Как сообщили организаторы лотереи, выигрыш составил 4 377 744 рубля. За получением приза в Москву приехал супруг победительницы Максим.

Мужчина рассказал, что сначала ни он, ни его жена не поверили в такую удачу. Однако результаты тиража подтвердили, что семья действительно стала обладателем крупной суммы.

По словам семьи победителей, за день до покупки билета женщине приснились цифры 5 и 6. Утром она решила испытать судьбу и использовала их при выборе комбинации. Позже оказалось, что ей удалось угадать пять чисел из шести.

Максим работает врачом и в свободное время любит путешествовать по российским городам. Семья уже решила, как распорядится выигрышем. Деньги планируют разместить на банковском вкладе, а в будущем направить на образование дочери.

