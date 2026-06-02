Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:20, 2 июня 2026Россия

В России назвали новые цели для ударов по объектам на Украине

Депутат ГД Слуцкий назвал удар ВСУ по колледжу в Старобельске точкой невозврата
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anton Shynkarenko / Reuters

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики точкой невозврата. Его слова приводит RT.

Парламентарий высказал мнение, что единственным соразмерным и адекватным ответом на данную атаку может быть только «скорейший и полный разгром врага», и назвал новые цели для ударов на Украине.

В частности, Слуцкий указал, что целями ударов Российской армии должны стать железнодорожные узлы и мосты через Днепр, по которым проходят поставки западной бронетехники со стороны Львова, а также ключевые аэродромы, включая Борисполь, куда также регулярно прибывает оружие с Запада.

«Противник в очередной раз доказал, что для него не существует никаких красных линий, ему не знакомы понятия морали и человечности. Время переговоров давно прошло! Мы обязаны защитить наших людей и довести дело до конца», — заключил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла удар возмездия по Киеву. В результате массированного удара возмездия в столице Украины оказались поражены 10 предприятий военного назначения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия конфисковала российские деньги

    Бывшая соперница Андреевой пожелала ей выиграть «Ролан Гаррос»

    Врач призвала пожилых людей не пугаться изменений в одном органе

    Инфляция в Иране дошла до максимума со времен Второй мировой войны

    Ушедший из России производитель потребовал от клиентов остановить эксплуатацию машин

    Биолог назвал срок цветения березы в Москве

    В России ответили на предложенные Украиной три шага после массированного удара

    Москвичам пообещали теплое лето с сюрпризами

    В Кремле рассказали о переговорах с США на ПМЭФ

    Мерц захотел еще больше вооружить Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok