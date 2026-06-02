В России назвали новые цели для ударов по объектам на Украине

Депутат ГД Слуцкий назвал удар ВСУ по колледжу в Старобельске точкой невозврата

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики точкой невозврата. Его слова приводит RT.

Парламентарий высказал мнение, что единственным соразмерным и адекватным ответом на данную атаку может быть только «скорейший и полный разгром врага», и назвал новые цели для ударов на Украине.

В частности, Слуцкий указал, что целями ударов Российской армии должны стать железнодорожные узлы и мосты через Днепр, по которым проходят поставки западной бронетехники со стороны Львова, а также ключевые аэродромы, включая Борисполь, куда также регулярно прибывает оружие с Запада.

«Противник в очередной раз доказал, что для него не существует никаких красных линий, ему не знакомы понятия морали и человечности. Время переговоров давно прошло! Мы обязаны защитить наших людей и довести дело до конца», — заключил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла удар возмездия по Киеву. В результате массированного удара возмездия в столице Украины оказались поражены 10 предприятий военного назначения.