Еще в одной стране арестовали активы Google по требованию российской «дочки»

В Бельгии арестовали активы Google на 115 млн евро, иск подала российская «дочка»

В Бельгии наложили арест на активы Google Belgium на сумму 115 миллионов евро. Иск в отношении компании подавала российская «дочка» — ООО «Гугл». Об этом сообщают «Ведомости».

ООО «Гугл», как известно, добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании средств с материнских структур американской корпорации. В частности, будут списаны по этому исковому требованию дивиденды Google. Их могли вывести из «дочки» незадолго до банкротства. Также уже доказано, что выплата дивидендов была произведена с целью уклонения от расчетов с кредиторами.

Арест активов Google Belgium является обеспечительной мерой. Все это должно предотвратить попытки реструктуризировать или подвести под процедуру банкротства бельгийское подразделение.

«Это не просто дело о банкротстве дочерней компании в России», — заявил бельгийский адвокат Майкл де Бук. Он пояснил, что спор показывает пределы моральной и юридической ответственности глобальных компаний.

Уже далее в Бельгии рассмотрят иск российской дочерней компании по существу. Google Belgium и Google International LLC имеют право обжаловать арест активов, но если нет, то они будут взысканы и направлены на расчеты с кредиторами российского ООО «Гугл».

Ранее активы компании Google арестовали во Франции. Еще раньше это произошло в Южно-Африканской Республике. В России же взыскали с Google 10 миллиардов рублей впервые в июле 2024 года.