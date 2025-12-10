Имущество Google во Франции арестовали по требованию российской «дочки»

Суд арестовал имущество Google во Франции по требованию российской «дочки»

Парижский суд арестовал все имущество компании Google во Франции. Об этом «Известиям» рассказал партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян.

Арест был наложен по заявлению ООО «Гугл» — российского дочернего предприятия Google International LLC — в качестве обеспечительной меры, чтобы предотвратить возможные попытки Google инициировать банкротство своей французской «дочки».

Заявление ООО «Гугл» основано на решении Арбитражного суда Москвы, вынесенного в рамках дела о банкротстве компании. Было установлено, что должник намеренно совершил выплату дивидендов, чтобы уклониться от погашения задолженности перед кредиторами. Помимо дивидендов, в деле о банкротстве ООО «Гугл» также оспаривается вывод денежных средств из России после 2018 года по ряду вредоносных сделок на сумму более 140 миллиардов рублей.

Google France и Google International LLC могут обжаловать наложенный арест в суде. В случае же удовлетворения заявления компании на арестованное имущество будет обращено взыскание, а деньги поступят для удовлетворения требований российских кредиторов.

9 октября сообщалось, что суд в Южно-Африканской Республике (ЮАР) исполнит решение России о взыскании с корпорации Google 10 миллиардов рублей. Ордер был направлен шерифу для исполнения. Заявления с просьбой исполнить решение России в отношении Google были также направлены в суды десятка юрисдикций в Африке, Азии и Европе. Суд в ЮАР стал первой инстанцией, которая решила арестовать активы компании.

В июле 2024 года в России взыскали с Google 10 миллиардов рублей. Суд удовлетворил требование конкурсного управляющего российского подразделения корпорации Валерия Таляровского, признав незаконным перечисление ООО «Гугл» почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов материнской компании Google и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей.