21:12, 10 декабря 2025Интернет и СМИ

Имущество Google во Франции арестовали по требованию российской «дочки»

Суд арестовал имущество Google во Франции по требованию российской «дочки»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Парижский суд арестовал все имущество компании Google во Франции. Об этом «Известиям» рассказал партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян.

Арест был наложен по заявлению ООО «Гугл» — российского дочернего предприятия Google International LLC — в качестве обеспечительной меры, чтобы предотвратить возможные попытки Google инициировать банкротство своей французской «дочки».

Заявление ООО «Гугл» основано на решении Арбитражного суда Москвы, вынесенного в рамках дела о банкротстве компании. Было установлено, что должник намеренно совершил выплату дивидендов, чтобы уклониться от погашения задолженности перед кредиторами. Помимо дивидендов, в деле о банкротстве ООО «Гугл» также оспаривается вывод денежных средств из России после 2018 года по ряду вредоносных сделок на сумму более 140 миллиардов рублей.

Google France и Google International LLC могут обжаловать наложенный арест в суде. В случае же удовлетворения заявления компании на арестованное имущество будет обращено взыскание, а деньги поступят для удовлетворения требований российских кредиторов.

9 октября сообщалось, что суд в Южно-Африканской Республике (ЮАР) исполнит решение России о взыскании с корпорации Google 10 миллиардов рублей. Ордер был направлен шерифу для исполнения. Заявления с просьбой исполнить решение России в отношении Google были также направлены в суды десятка юрисдикций в Африке, Азии и Европе. Суд в ЮАР стал первой инстанцией, которая решила арестовать активы компании.

В июле 2024 года в России взыскали с Google 10 миллиардов рублей. Суд удовлетворил требование конкурсного управляющего российского подразделения корпорации Валерия Таляровского, признав незаконным перечисление ООО «Гугл» почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов материнской компании Google и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей.

