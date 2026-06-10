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14:58, 10 июня 2026Россия

Появились подробности о последствиях удара ВСУ по одному из главных символов Севастополя

RT: Фрагменты оригинала панорамы обороны Севастополя уцелели
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев / РИА Новости

Фрагменты оригинала панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» уцелели. Подробности о последствиях удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по одному из главных символов Севастополя появились в материале RT.

По данным агентства, уцелевшие детали оригинала панорамы должны будут представить на выставке.

Предварительно, выставка откроется в четверг, 11 июня.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Сообщалось, что она была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Возникшему после удара пожару присвоили четвертый ранг сложности.

Директор музея-панорамы Михаил Смородкин заявлял, что с учетом масштаба и продолжительности пожара панорама могла быть полностью уничтожена либо получила критические повреждения. В Кремле отреагировали на атаку ВСУ словами о том, что «историю нельзя победить».

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