Фрагменты оригинала панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» уцелели. Подробности о последствиях удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по одному из главных символов Севастополя появились в материале RT.
По данным агентства, уцелевшие детали оригинала панорамы должны будут представить на выставке.
Предварительно, выставка откроется в четверг, 11 июня.
Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Сообщалось, что она была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Возникшему после удара пожару присвоили четвертый ранг сложности.
Директор музея-панорамы Михаил Смородкин заявлял, что с учетом масштаба и продолжительности пожара панорама могла быть полностью уничтожена либо получила критические повреждения. В Кремле отреагировали на атаку ВСУ словами о том, что «историю нельзя победить».