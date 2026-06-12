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10:11, 12 июня 2026Спорт

Россиянин поставил на матч открытия ЧМ-2026 и выиграл почти 3 миллиона рублей

Россиянин поставил на Мексику в матче открытия ЧМ-2026 и выиграл 2,9 миллиона рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 2 миллиона рублей на матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин спрогнозировал победу мексиканцев. Ее вероятность оценивалась коэффициентом 1,45.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мексиканцев. Ставка россиянина сыграла, и он пополнил баланс на 2,9 миллиона рублей.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

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