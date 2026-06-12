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16:03, 12 июня 2026Мир

В Германии прокомментировали слухи об атаке России на страны НАТО

Вернер: Гринкевич абсолютно прав в утверждении, что РФ не намерена атаковать страны НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian Defence Ministry / Handout via Reuters

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич абсолютно прав в утверждении, что Россия не планирует атаковать страны НАТО. Об этом заявил немецкий экономист, профессор Винчестерского университета Ричард Вернер в соцсети X.

«Это факт. Вас десятилетиями кормили ложью о России», — написал он.

Ранее Алексус Гринкевич заявил, что Россия не ищет конфликта с НАТО, отвечая на вопросы о перспективах использования Россией военной силы против стран Балтии. «Я очень внимательно изучал разведданные. Россия не ищет конфликта», — признался он.

До этого президент Финляндии Александр Стубб также заявил, что Прибалтике не грозит нападение со стороны России. Он отметил, что Москве не имеет смысла нападать на страны НАТО, чтобы проверить, работает ли пятая статья Устава НАТО о коллективной обороне.

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