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18:28, 15 июня 2026Спорт

Гол Японии на 88-й минуте матча лишил игрока 422 миллионов рублей

Игрок лишился 422 миллионов рублей из-за гола Японии в ворота Нидерландов на 88-й минуте
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: BSR Agency / Getty Images

Клиент букмекерской конторы лишился 2,7 миллиона долларов, поставив на победу сборной Нидерландов в матче первого тура чемпионата мира 2026 против национальной команды Японии. Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок сделал ставку не в коэффициентах, а в процентах: в момент заключения пари вероятность победы Нидерландов оценивалась в 47 процентов, что соответствует примерно коэффициенту 2,13. При таком исходе выигрыш составил бы 5,8 миллиона долларов (около 422,7 миллиона рублей), однако ставка не сыграла.

Японская сборная сыграла вничью с Нидерландами со счетом 2:2, забив второй мяч на 88-й минуте. Таким образом, обе команды набрали по одному баллу в группе F. В следующем туре Япония сыграют с Тунисом, а Нидерланды — со Швецией.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

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