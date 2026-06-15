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Из жизни
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15:41, 15 июня 2026Из жизни

Мотоциклистка лишилась головы во время аварии с редким автомобилем

В Пуэрто-Рико мотоциклистке оторвало голову во время ДТП
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Godlikeart / Shutterstock / Fotodom

В Пуэрто-Рико мотоциклистка попала в ДТП и лишилась головы из-за сумки. Об этом сообщает Need To Know.

Авария произошла 31 мая в муниципалитете Тоа-Альта. 42-летняя Халеймари Марреро Мелендес ехала по шоссе на мотоцикле, когда с ней столкнулся редкий автомобиль Buick 1954 года выпуска. На плече женщины была сумка. Когда Мелендес падала с мотоцикла, ремешок сумки обвился вокруг ее шеи. В результате пуэрториканка лишилась головы.

Устроивший ДТП автомобиль скрылся с места происшествия. Через некоторое время машину с разбитой передней фарой нашли брошенной. Полиция установила и допросила владельца автомобиля, однако кто именно находился за рулем, пока неизвестно. У Мелендес остался муж и двое детей.

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