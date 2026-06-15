Украинский тренер «Зенита» отреагировал на лишение титулов на родине

Тренер «Зенита» Тимощук заявил, что его нельзя лишать титулов на Украине

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, ныне работающий тренером в петербургском «Зените», отреагировал на лишение титулов на родине. Его слова приводит РИА Новости.

«Человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом и стремлением к победе. И в "Шахтере", и в "Зените", и в национальной сборной отдавался футболу полностью», — заявил Тимощук. Он подчеркнул, что звание заслуженного мастера спорта Украины ему присвоили за победу «Зенита» в Кубке УЕФА.

В марте 2022-го Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука тренерской лицензии и отобрала титулы. Кроме того, ему пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории страны. Позднее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляционный иск Тимощука.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. С 2000 по 2016 год Тимощук провел за сборную Украины 144 матча, что является рекордом команды. За это время он забил четыре мяча.