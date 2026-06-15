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19:00, 15 июня 2026Спорт

Украинский тренер «Зенита» отреагировал на лишение титулов на родине

Тренер «Зенита» Тимощук заявил, что его нельзя лишать титулов на Украине
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, ныне работающий тренером в петербургском «Зените», отреагировал на лишение титулов на родине. Его слова приводит РИА Новости.

«Человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом и стремлением к победе. И в "Шахтере", и в "Зените", и в национальной сборной отдавался футболу полностью», — заявил Тимощук. Он подчеркнул, что звание заслуженного мастера спорта Украины ему присвоили за победу «Зенита» в Кубке УЕФА.

В марте 2022-го Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука тренерской лицензии и отобрала титулы. Кроме того, ему пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории страны. Позднее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляционный иск Тимощука.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. С 2000 по 2016 год Тимощук провел за сборную Украины 144 матча, что является рекордом команды. За это время он забил четыре мяча.

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