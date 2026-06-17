Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:04, 17 июня 2026Спорт

Аргентинский комментатор назвал Францию африканской сборной

Аргентинский комментатор назвал Францию африканской сборной во время матча с Сенегалом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thomas Padilla / Pool / Reuters

Аргентинский комментатор телеканала DirectTvSports назвал Францию африканской сборной во время матча команды на групповом этапе чемпионата мира 2026 года против Сенегала. Об этом сообщает «Чемпионат».

Фраза прозвучала в эфире после свистка на перерыв. «0:0 в матче Франции с Сенегалом, к текущему моменту в игре африканских команд зафиксирована ничья», — заявил комментатор.

Встреча прошла во вторник, 17 июня. Игра завершилась победой сборной Франции со счетом 3:1.

В стартовом составе сборной Франции на поле вышли девять чернокожих футболистов. В следующем матче на турнире команда 23 июня встретится с Ираком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали автобус с юными футболистами из Белоруссии под Брянском. Пятеро детей ранены. Есть жертва

    Названо наиболее вероятное решение Банка России по ключевой ставке

    Имущество задержанного бизнесмена Трабера оценили в миллиард рублей

    Падение нефтедобычи на Ближнем Востоке из-за войны в Иране оценили

    Россиянин расправился с мужчиной и изнасиловал его девушку

    Макрон приветствовал участников G7 под российскую песню

    Москвичам назвали время для наблюдения за необычными облаками

    «Лоха» в России защитят от пропажи

    Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии под Брянском выросло

    Девочка испугалась наказания за разбитую бутылку, ушла из дома и не возвращалась 22 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok