Аргентинский комментатор назвал Францию африканской сборной во время матча с Сенегалом

Аргентинский комментатор телеканала DirectTvSports назвал Францию африканской сборной во время матча команды на групповом этапе чемпионата мира 2026 года против Сенегала. Об этом сообщает «Чемпионат».

Фраза прозвучала в эфире после свистка на перерыв. «0:0 в матче Франции с Сенегалом, к текущему моменту в игре африканских команд зафиксирована ничья», — заявил комментатор.

Встреча прошла во вторник, 17 июня. Игра завершилась победой сборной Франции со счетом 3:1.

В стартовом составе сборной Франции на поле вышли девять чернокожих футболистов. В следующем матче на турнире команда 23 июня встретится с Ираком.