Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ увеличилось до 20

Собянин сообщил об уничтожении 20 беспилотников ВСУ на подлете к Москве

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Всего с полуночи 17 июня средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов, которые летели в сторону Москвы.

Собянин отметил, что на месте падения обломков беспилотников работают специалисты.

В ночь с 16 на 17 июня системы ПВО перехватили 157 дронов ВСУ над Россией. По данным Минобороны, атаке подверглись 15 регионов, в том числе Крым, Орловская, Рязанская, Тверская и Липецкая области.