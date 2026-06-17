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22:20, 17 июня 2026Бывший СССР

Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в Армении

Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян объявил о начале консолидации оппозиционных сил в республике. Об этом сообщает РИА Новости

Он предложил создать координационный совет оппозиции для поствыборной коалиции в стране.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян захотел искоренить реваншистов. «Любая угроза будущему детей должна быть искоренена в зародыше. У этих угроз есть имена: Роберт Кочарян, калужский олигарх и пробелорусский олигарх. Как премьер-министр, я искореню их напрямую», — заявил он. По его словам, либо революция в стране набирает обороты, либо побеждает контрреволюция.

Ранее издание Strategic Culture пришло к выводу, что курс Пашиняна на дистанцирование от России не принес ему выгод и только загнал в политический тупик.

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