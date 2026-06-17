Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян объявил о начале консолидации оппозиционных сил в республике. Об этом сообщает РИА Новости

Он предложил создать координационный совет оппозиции для поствыборной коалиции в стране.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян захотел искоренить реваншистов. «Любая угроза будущему детей должна быть искоренена в зародыше. У этих угроз есть имена: Роберт Кочарян, калужский олигарх и пробелорусский олигарх. Как премьер-министр, я искореню их напрямую», — заявил он. По его словам, либо революция в стране набирает обороты, либо побеждает контрреволюция.

Ранее издание Strategic Culture пришло к выводу, что курс Пашиняна на дистанцирование от России не принес ему выгод и только загнал в политический тупик.